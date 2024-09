Viaggio in Cilento, patria della Dieta Mediterranea, di cui il vino è un “prodotto principe”

Produrre in modo etico e sostenibile, per mangiare, ma anche bere, bene, e con moderazione, per vivere meglio. È la filosofia della Dieta Mediterranea, la migliore al mondo, di cui il vino è “prodotto principe”. La raccontano, a WineNews, dal Cilento, la sua patria, Valerio Calabrese, direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, Giuseppe Pagano, fondatore San Salvatore 1988 e Gruppo Pagano, Antonello Riccio (La Dispensa di San Salvatore), Toribio Tomeo, produttore di salumi, Salvatore Pagano, gm Hôtellerie Gruppo Pagano, e Oliver Glowig, chef stellato ristorante “Tre Olivi”.

