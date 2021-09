Viaggio nella viticoltura (e nell’agricoltura) eroica delle Isole Eolie, tra Malvasia e non solo

Tra coraggio, fatica, sostenibilità e visioni di futuro, le testimonianze di produttori di vino, pastori, pescatori e agricoltori, anime di un territorio unico e difficile, che sopravvive grazie alla sua biodiversità, e alla tenacia di chi la tutela e la valorizza. Come raccontano le storie di produttori come Tasca d’Almerita (Tenuta Capofaro), Hauner, Fenech, Colosi, Barbanacoli, Punta Aria e Caravaglio, ma non solo.

Copyright © 2000/2021