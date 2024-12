Viaggio WineNews ad Oslavia, la “collina” degli orange wines, in Friuli, tra storia, cultura e vino

Cresce l’interesse per gli orange wines, i vini macerati. In Italia il loro territorio più vocato è in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, ed è una collina: Oslavia, “regno” della Ribolla Gialla. Lo raccontano, a WineNews, l’Associazione Produttori Ribolla Oslavia (Dario Prinčič, Fiegl, Il Carpino, La Castellada, Primosic, Radikon e Gravner), tra progetti come il “Percorso delle panchine arancioni” e il calice “T-made 95 Oslavia” (by Italesse), e l’abbinamento con l’alta cucina dello chef stellato Matteo Metullio all’Harry’s Piccolo, in una Trieste natalizia.

