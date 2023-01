Vino e comunicazione, i consigli per gestire quella “di crisi”

Le riflessioni di Michelle Erland, Senior Account Supervisor di Colangelo & Partners, tra le principali agenzie di Pr e comunicazione in Usa. “Le crisi purtroppo ci sono, accadono, e bisogna farsi trovare preparati per rispondere a tutti, clienti, dipendenti e media. L’errore più grande da evitare è quello di non sapere cosa fare, ma in generale si deve essere autentici, trasparenti e dare informazioni appena è possibile. La fiducia dei consumatori è la risorsa più preziosa per un brand”.

Copyright © 2000/2023