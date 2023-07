Vino e mercato, i numeri tengono ma con fatica: il “voto” del primo semestre intorno al 7

Gli spumanti ed il Prosecco sono in salute, i vini fermi, soprattutto i rossi, si muovono ma più lentamente. E per mantenere gli stessi numeri del 2022 serve molto più lavoro. Ma si confida nel turismo estivo e nella fine dell’anno. Le parole di produttori e manager di cantine come Bortolomiol, Carpineto, Tommasi Family Estates, Pio Cesare, Santadi, Citra, Tenuta Sant'Antonio, Nals Margreid, Cantine Lunae e Masi.

