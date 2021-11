Vino italiano con il vento in poppa sui mercati d’Italia e del mondo. Meglio del 2019 dei record

La testimonianza, dal Merano Wine Festival, di produttori come Elena Walch, Franz Haas, Roberta Stelzer (Maso Martis), Lucia Letrari (Letrari), Sabrina Tedeschi (Tedeschi), Giampaolo Speri (Speri) e Luca Stortolani (direttore commerciale Italia della chiantigiana Cecchi). Che raccontano, in molti casi, di performance superiori non solo, come ovvio, al 2020, ma anche al 2019, anno del record dell’export, a 6,3 miliardi di euro, ed il cui superamento sembra sempre più alla portata.

