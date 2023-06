“Wine Enthusiast”, un solo portale per critica ed informazione sul vino ed e-commerce

I tempi cambiano, anche per l’editoria del vino. E così, se chi fa critica e recensioni in primis, ma anche comunicazione ed informazione sul mondo del vino, affianca a questa attività, sempre più spesso, l’organizzazione di eventi e degustazioni per far quadrare i conti, in Italia e nel mondo, ora c’è anche chi sul web, in un solo portale, riunisce e mescola l’attività di critica ed informazione con quella dell’e-commerce di accessori legati alla conservazione e al consumi del vino.

Come “Wine Enthusiast Companies”, storica realtà americana fondata nel 1979 da Adam e Sybil Strum, che ora riunisce in un unico portale le sue due divisioni, “Wine Enthusiast Commerce” e “Wine Enthusiast Media”, dove ci saranno i contenuti editoriali e la critica (con gli assaggi coordinati da Anna Christina Cabrales, che abbiamo intervistato qui, e l’Italia coperta da Jeff Porter e Danielle Callegari, ndr).

“Come i settori che rappresentiamo, siamo cresciuti e cambiati in modo significativo: abbiamo portato avanti Wine Enthusiast come azienda familiare, ma con due domini separati per il commercio e i media. Questa fusione renderà più facile per i nostri lettori e clienti accedere a tutto ciò che offriamo sotto un unico metaforico tetto”, ha dichiarato Erika Strum Silberstein, presidente Wine Enthusiast Commerce”.

I contenuti di Wine Enthusiast Media erano precedentemente ospitati su WineMag.com. I consumatori che visitano WineMag.com saranno automaticamente reindirizzati al nuovo WineEnthusiast.com.

