53 Untitled - Roma

via del Monte della Farina, 53

Una cucina dai sapori autentici, ricca di contaminazioni e ispirata alla filosofia del “para compartir”, la condivisione delle tapasserie di Valencia. È questa l’essenza di 53 Untitled, ristorante nel centro di Roma, con una guida tutta “rosa”: la chef Cecilia Moro, in cucina insieme ad Andrea Riva, e Mariangela Castellana che si occupa della sala e della selezione di vini e spirits. La cucina di 53 Untitled va dalle tapas ai menù degustazione. Tra i piatti, mix di tradizione e creatività, segnaliamo il Dumpling di coda alla vaccinara, cotto al vapore e servito su una crema di pecorino romano DOP, fondo bruno e angostura; oppure il Carciofo alla Giudia, con tè matcha, alici e ajoli. Inoltre, piatti di pesce come la Ceviche di Pescato con leche de tigre, mais e mix di spezie rosse; oppure l’ostrica Gillardeau N.3 con dashi, uovo di quaglia e dragoncello. Per la carta dei vini Mariangela si rivolge alle cantine dei piccoli vigneron indipendenti, prediligendo le produzioni biologiche e biodinamiche.

(Cristina Latessa)

