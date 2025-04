Il Convivio Troiani - Roma

Il Convivio Troiani nasce nei primi anni Novanta dall’idea dei fratelli Troiani - Angelo (chef), Giuseppe e Massimo (in sala) - trasferiti dalle Marche nella capitale, per seguire la vocazione di ristoratori. Il Convivio inizialmente apre al 44 di Via dell’Orso, dietro piazza Navona, meritando quella stella Michelin che porta da 30 anni, per poi trasferirsi nel 1999 a Vicolo dei Soldati 31, in tre sale eleganti all’interno di uno storico palazzo. Lo chef Angelo Troiani, che lega tra l’altro il suo nome ad una spettacolare amatriciana, porta avanti una cucina in equilibrio tra tradizione e modernità, incentrata sul prodotto e sui piccoli produttori, indicati nel menu. Dal 2013 il ristorante ha scelto di intraprendere la via del biologico, fregiandosi del riconoscimento - primo ristorante stellato ad ottenerlo - di "Bio Ristorante". La cantina è molto assortita: 3600 etichette tra distillati e vini, con proposte originali e mai scontate, grazie alla passione di Massimo Troiani e Giacomo Scatolini.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2025