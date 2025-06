Ronchi Rò - Dolegna del Collio (GO)

Il Ronchi Rò di Dolegna del Collio, il ristorante dell’agriturismo omonimo di proprietà di Federico Pacorini, è animato dallo chef siriano Fares Issa, che propone una cucina semplice e dai sapori netti e decisi, tutta incentrata sulla tradizione friulana, con qualche mirata digressione contemporanea e con le materie prime dai formaggi ai salumi, dalla carne agli ortaggi, verdure e frutta, che provengono da aziende agricole vicine, con cui crea una forte rete di relazioni (suo è il progetto cerchiorosso.it). Issa, laureato in ingegneria industriale a Perugia, ha lavorato come ingegnere nel mondo del cibo, ha insegnato per otto anni alla Chef Academy di Terni e ha lavorato come consulente per lo sviluppo di progetti nella ristorazione. Dopo aver aperto un proprio wine bar in Svizzera, scende nel Lazio, trovando infine nel Collio il suo luogo d’elezione definitivo.

(fp)

I VINI DEL CUORE DI “RONCHI RÒ”

> Gradis’Ciutta, Collio Bianco Bratinis 2020 - € 23,00

“Un vino di grande freschezza ed equilibrio, da una sapiente scelta - e utilizzo - delle uve”

> Tenuta Stella, Collio Friulano Riserva 2021 - € 55,00

“Un Produttore di vini macerati rispettoso dei rigidi requisiti del disciplinare prima che venissero approvati”

> Raccaro, Collio Friulano Rolat 2022 - € 28,00

“Un Friulano che integra magicamente la sua tipica nota ammandorlata, accessibile e diffuso”

> Russiz Superiore, Collio Rosso Riserva degli Orzoni 2020 - € 40,00

“Uno degli esempi più emblematici per concentrazione, potenza, stratificazione, conservazione nel tempo”

> Venica & Venica, Collio Sauvignon Extempore 2019 - € 80,00

“Collio è Sauvignon e Sauvignon è Ronco delle Mele. Poi arriva l’Extempore: semplicemente eccezionale”

Copyright © 2000/2025