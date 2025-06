Radici - Modica

Il ristorante “Radici - L’Osteria di Accursio” a Modica è il regno di Accursio Craparo e di sua moglie Oriana Aprile. Lo chef, nato a Sciacca, ha saputo continuare a portare con sé la tradizione marina e marinara, i piatti di pesce, i prodotti costieri, l’essenzialità di pescatori e contadini, rielaborandoli con intelligenza e raffinatezza. La sua è una cucina dove l’ingrediente torna ad essere protagonista assoluto, rispettato nella sua integrità, nella sua bellezza visiva e tattile, nel suo sapore, per rivelare l’essenza di un territorio ricchissimo di storia, biodiversità, identità. Piatti, frutto di ricette tramandate da generazione in generazione, anche lavorando su ricette imperfette o trasformando gli avanzi in nuove creazioni, per ridurre gli sprechi e per valorizzare ingredienti considerati, erroneamente, meno nobili.

(fp)

I TOP 5 DI “RADICI”

1. Tasca d’Almerita, Sicilia Extra Brut Contessa Franca 2015 - € 80,00

Spumante di bella finezza aromatica e dal gusto persistente

2. Marco De Bartoli, Sicilia Grillo Integer 2021 - € 50,00

Bianco dallo spiccato carattere mediterraneo

3. Eolia, Salina Bianco V 2021 - € 60,00

Bianco intrigante dal carattere salino e dalla vena gastronomica

4. Gulfi, Sicilia Rosso Neromaccarj 2019 - € 50,00

Uno dei Nero d’Avola di riferimento assoluto

5. Bonavita, Faro 2020 - € 50,00

Blend di Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Nocera di bella personalità

