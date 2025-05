Angiolina, Pesto alla Genovese

via Marici

La famiglia Divizia, dapprima dedita soltanto alla coltivazione delle olive e alla produzione di olio, nei primi anni Settanta del secolo scorso, inaugura un nuovo percorso artigianale, con protagonisti il pesto, il paté, i sottoli ed altre specialità tipiche della Liguria. Nel 1999 nasce “La Bella Angiolina”, una linea di specialità in olio ispirate dalle ricette della nonna Angiolina che anno dopo anno si arricchisce, completandosi, oggi, in un portafoglio prodotti articolato e solidamente ancorato al proprio territorio d’origine. Nel 2016 l’attività si sposta ne laboratorio di Toirano e nel 2023 il marchio “La Bella Angiolina” lascia spazio al più contemporaneo “Angiolina eccellenze liguri”. Tra queste non poteva certo mancare il Pesto alla Genovese, che, nel rispetto della ricetta tradizionale del ponente ligure, è ottenuto a partire da ingredienti quali basilico Dop, olio extravergine di oliva aziendale, pinoli, formaggio pecorino, Grana Padano Dop, sale marino e aglio di Vessalico, presidio Slow Food.

