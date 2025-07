Marco Polo 1960 - Ventimiglia (IM)

Lo chef Diego Pani anima la cucina del Marco Polo 1960 a Ventimiglia, ristorante di famiglia fondato nel 1960 e cuore pulsante della Maison Pani. Un ristorante senza menù degustazione, dove si ordina alla carta scegliendo tra piatti storici della famiglia, come la fricassea d’aragosta con tagliolini al basilico, e nuove proposte leggere e raffinate come l’insalata di granchio in vinaigrette alle carote, i fusilli alla zuppa di pesce alla pressa, o il branzino al sale. Non manca la selezione di pescato del giorno alla griglia, servito talvolta con finocchi fondenti e salsa agli agrumi, altre con patate o verdure saltate in padella. Una cucina di confine, tra Liguria e Francia, che rinuncia agli effetti speciali per ritrovare la semplicità. Con lui ci sono la sorella Marina Pani, che guida la sala, e il sommelier Mattia Cavalli, che ha curato una carta con oltre 600 etichette, tra Champagne, Borgogna e Piemonte, e un focus speciale dedicato al Rossese di Dolceacqua e ai piccoli produttori liguri.

