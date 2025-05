Principe Cerami - Taormina (ME)

A Taormina, il ristorante “Principe Cerami” - meta del fine dining all’interno del San Domenico Palace, hotel del gruppo Four Seasons - è il regno dello chef Massimo Mantarro, autore di un’interpretazione rotonda e golosa della sua Sicilia: espressa da una proposta gastronomica raffinata e contemporanea, ha al centro il gusto dell’isola sospeso tra contrasti e purezza della materia prima. Una cucina mediterranea in cui prevalgono il vegetale e il mare come, tra gli antipasti, per esempio, i gamberi rossi, vongole, lattuga e nasturzio, tra i primi il risotto Carnaroli, scorfano, erbe aromatiche e limone o gli spaghetti “Etna”, pomodoro, ricotta salata e pangrattato nero, seguito dal branzino al vapore, carote, pomodori e aglio o le costolette di agnello al rosmarino, cipolle al forno e salsa al vino rosso. E tra i dolci il pistacchio, limone, caffè o la ricotta di bufala, olive nere, mandorle amare. Il tutto rafforzato da una buona carta dei vini in cui ovviamente la Sicilia è protagonista.

