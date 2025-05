Stua Da Legn - Livigno (SO)

La Stua Da Legn - Alta Cucina Naturale è un locale sorprendente inaugurato solo pochi mesi fa a Livigno. Il ristorante, che con i suoi otto coperti offre un ambiente accogliente e particolarmente intimo, è il primo ristorante vegetariano gourmet del Piccolo Tibet italiano, che si prepara ad accogliere nell’anno olimpico un pubblico internazionale non solo sportivo. Guidata dallo chef Andrea Fugnanesi con il sous chef Domenico Cassanelli, la Stua da Legn propone un’offerta alla carta e due percorsi degustazione (a cinque portate per 70 euro e a sei portate a mano libera dello chef 110 euro) da accompagnare con calici scelti o con infusi di erbe e fiori alpine studiati dalla Apotheke in Spa dell’Hotel, per una full immersion di benessere. Sostenibilità, zero waste ed economia circolare sono i principi alla base di un menù che varia con le stagioni senza mai annoiare. Da non perdere Abbraccio di Cipolla: spaghettone monograno Felicetti, bucce di cipolla, panna acida, porro croccante e polvere di sambuco.

(Cinzia Meoni)

