Enoteca Caffetteria Torinese - Palmanova (UD)

La Caffetteria Torinese a Palmanova non è una semplice caffetteria, ma una vera e propria bottega di bontà, guidata dal ricercatore gastronomico Nereo Ballestriero e dalla moglie Marina. In un tale contesto, anche il vino assume un ruolo significativo e l’offerta del locale si muove soprattutto sulle etichette friulane, non tralasciando anche del resto dell’Italia enoica:

COSA VENDE

Sciara, Terre Siciliane Igp Rosso 980mt. 2019 - € 90,00

Rosso intenso e generoso, come ci si aspetta da un vino siciliano

Klinec, Goriška Brda Medana 1. Classe Rebula Villa de Mandan 2016 - € 53,00

Una Ribolla Gialla, quella di Klinec, di grande intensità ed energia

Damijan Podversic, Collio Malvasia 2018 - € 51,00

Uno dei vini simbolo nella sua tipologia

Skerk, Venezia Giulia Ograde 2019 - € 39,00

Malvasia, Vitovska, Sauvignon e Pinot Grigio, dal piglio di bella personalità

Szepsy, Tokaj-Hegyalj Hasznos Tallya 2013 - € 55,00

Tokaj ungherese dai tratti decisi e tipici

Scubla, Friuli Colli Orientali Pomedes 2019 - € 36,00

Pinot Bianco, Tocai Friulano e Riesling dai profumi intensi e dal gusto appagante

Zidarich, Venezia Giulia Malvasia 2022 - € 37,00

Bianco intenso e territoriale, ricco di frutta, spezie ed erbe aromatiche

Vie di Romans, Friuli Isonzo Flor di Uis 2022 - € 37,00

Uno dei marchi che ha contribuito al successo planetario dei bianchi friulani

Le Due Terre, Friuli Colli Orientali Bianco Sacrisassi 2022 - € 38,00

Friulano e Ribolla Gialla di bella definizione aromatica e bocca generosa

Patrick Piuze, Chablis Grand Cru Blanchot 2021 - € 135,00

Chardonnay di bella definizione dagli aromi sassosi e dal gusto sapido e profondo

COSA CONSIGLIA

Gradis’ciutta, Collio Bianco Riserva 2017 - € 34,00

Friulano, Ribolla e Malvasia di bella intensità sia aromatica che gustativa

Picech, Collio Bianco Jelka 2019 - € 55,00

Ribolla, Friulano e Malvasia macerati e maturati in legno per un anno

Collavini, Collio Broy 2020 - € 48,00

Buona definizione complessiva per un vino fragrante e intenso

Sirk, Collio Martissima 2021 - € 44,00

Blend di Friulano e Ribolla Gialla di buona personalità e definizione

Il Carpino, Collio Vis Uva e Pinot Grigio 2018 - € 39,00

Vino macerato e maturato in legno ampio e persistente

Russiz Superiore, Collio Friulano 2023 - € 27,00

Bianco definito e di inappuntabile esecuzione

Sturm, Collio Pinot Grigio 2022 - € 24,00

Bianco avvolgente e di generosa freschezza

Toros, Collio Pinot Bianco 2022 - € 31,00

Profumato e dalla progressione gustativa ben proporzionata

Venica, Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2023 - € 56,00

Un vero e proprio classico della produzione del Collio

Tenuta Stella, Collio Ribolla Gialla 2022 - € 25,00

Vino dai profumi intensi e dalla bocca avvolgente e gustosa

