Relais Il Biserno - Bibbona (LI)

A Bibbona è nato il Relais Il Biserno, circondato dai vigneti di Tenuta di Biserno della famiglia Antinori: una piccola dimora di charme con sole 4 camere, dove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, per creare un’atmosfera accogliente ma di grande allure. Un’esperienza ancora più speciale se accompagnata da una delle tante possibilità di degustazione dei vini della Tenuta di Biserno, oppure gustando la ricca colazione con ingredienti stagionali e prodotti tipici toscani: dolci, confetture, pane, uova, il tutto accompagnato dal miele e dall’olio prodotti dalla Tenuta e dalle varietà coltivate nell’orto aziendale, come pomodori, cetrioli, meloni retati, fichi bianchi e neri, pere, ciliegie, mela cotogna, arance, nespole, kumquat, limoni e cedri. Anche confetture e conserve sono “made in Bibbona”, provenienti da aziende agricole locali. E per gli amanti della colazione salata? Pecorino toscano prodotto con il latte dell’Alta Maremma, il Prosciutto Toscano Dop, capicollo e salame.

