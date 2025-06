Zefiro - Riva del Garda (TN)

Il ristorante Zefiro di Lido Palace di Riva del Garda trova una guida sicura nello chef Stefano Rossi, originario di Mezzocorona, e che, dopo varie esperienze in Italia e all’estero, ha scelto di interpretare la sua terra, assecondandone le stagioni e utilizzando le materie prime locali, con una cucina d’autore che ha il coraggio dell’essenzialità e della coerenza, in sintonia con i ritmi della montagna. Per l’approvvigionamento delle materie prime, Stefano Rossi lavora a stretto contatto con una rete di piccoli produttori locali: dalle uova di “galline felici” che razzolano in uno chalet in quota, al burro e ai formaggi di malga di un maso trentino dove ancora si lavora come una volta: filiere virtuose spesso a pochi chilometri dalla cucina dello Zefiro. Tra i piatti in carta, il Baccalà & Polenta dal 1545 o il Gulasch di manzo. Lo Spaghetto freddo, limone e sarde a celebrare il lago, mentre il dolce Pane, burro & marmellata chiude il pasto, riportando l’ospite a una semplicità quasi dimenticata.

