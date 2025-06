Eretico-Vineria Sonica - Marina di Ragusa (RG)

via Benedetto Brin, 13

Indirizzo: via Benedetto Brin, 13

All’Enoteca di Marina di Ragusa “Eretico - Vineria Sonica” di Sergio Occhipinti, si trova una selezione non banale di proposte enoiche che non solo, evidentemente, punta i riflettori sulla Sicilia e il suo vino, ma aggiunge anche un articolato viaggio vinoso che tocca luoghi e vini del Vecchio Continente non sempre tra i più frequentati:

(fp)

COSA VENDE

Bergianti, Emilia Frizzante Rosato Per Franco 2023 - € 28,00

Un Lambrusco a dir poco singolare

Casa Belfi Vino Bianco Naturalmentefrizzante 2023 - € 24,00

Dalla marca trevigiana uno vino frizzante di bella personalità

Divella, Spumante Dosaggio Zero Blanc de Blancs - € 60,00

Uno Chardonnay fragrante e croccante da una Franciacorta che non ti aspetti

Bongiraud, Spumante Dosaggio Zero Riesling Brut R 2021 - € 46,00

Originale spumante da uve Riesling non privo di carattere

Emmanuel Brochet, Champagne Extra Brut Le Mont Benoit - € 180,00

Champagne decisamente fine e raffinato

Terpin, Vino Bianco Quinto Quarto 2023 - € 35,00

Sauvignon, Chardonnay e Pinot Grigio pieno, fresco ed aromatico

Patrick Baudouin, Anjou Blanc Les Gats 2015 - € 90,00

Chenin Blanc di intrigante complessità

Alfredo Egia, Bizkaiko Txakolina Bianco Izaki Creature 2022 - € 45,00

Blend a base di Hondarrabi Zerratia, Hondarrabi Zuri proveniente dai Paesi Baschi

Kalathas, Rosato Pappou 2023 - € 90,00

Rosato greco dal carattere particolarmente gastronomico

Poderi Sanguineto, Rosso di Montepulciano 2023 - € 38,00

Rosso goloso e di franca e diretta bevibilità

COSA CONSIGLIA

Kalma Wine, Metodo Ancestrale Dosaggio Zero Nero d’Avola Sonnenbad 2024 - € 28,00

Spumante ottenuto da una varietà decisamente insolita per questa tipologia

Alessandro Viola, Spumante Pas Dosé Blanc de Blancs Catarratto - € 48,00

Spumante dai decisi toni mediterranei

Marco de Bartoli, Spumante Extra Brut Terzavia Cuvée V.S. - € 60,00

Grillo spumantizzato e arricchito da una piccola aggiunta di Vecchio Samperi

Guccione, Terre Siciliane Trebbiano 2020 - € 35,00

Trebbiano siciliano di grande sapore e persistenza

Nino Barraco, Terre Siciliane Grillo Altomare 2022 - € 45,00

Quattro vinificazioni diverse per un Grillo dal forte carattere

Tanca Nica, Terre Siciliane Zibibbo Soki Soki 2024 - € 60,00

Vino che spazia dalla dolcezza aromatica alla salinità del sorso

VINB, Terre Siciliane Frappato Zappa e Puta 2024 - € 30,00

Rosso spigliato e beverino

Arianna Occhipinti, Terre Siciliane Nero d’Avola Siccagno 2021 - € 36,00

Nero d’Avola grintoso e di bella progressione

Turi Marino, Terre Siciliane Rosso 2023 - € 25,00

Vino dai toni aromatici scuri e dal gusto pieno e diretto

COS, Cerasuolo di Vittoria Classico della Bastonaca 2019 - € 38,00

Rosso agile e immediatamente piacevole

Copyright © 2000/2025