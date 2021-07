Aalto - Milano

Il ristorante milanese Aalto, fresco di stella Michelin, riapre i suoi locali, dopo il duro periodo pandemico, all’insegna del linguaggio gastronomico della “cucina libera”, interpretata dallo chef Takeshi Iwai, che a giugno ha introdotto una nuova carta, articolata in due menù degustazione (5 e 8 portate) e una classica offerta “à la carte”. I menù degustazione sono pensati per chi ama rischiare, ed offrono l’espressione più creativa della cucina dell’Aalto. La carta, invece, ha un approccio più confortante, pur raccontando una filosofia culinaria analoga. I due menù degustazione fanno vivere un viaggio nel pensiero gastronomico della “cucina libera”. Scampi e semi, per esempio, un piatto giocato sulle consistenze, o il risotto aspro, fiori di sakura, gelato di alga kombu e ostrica, in cui il gusto si esprime potente e definito. Alla carta, piatti come il risotto allo zafferano, granchio e limone o il rombo alla brace, beurre blanc, erbe e uova di trota, confermano la fantasia di Takeshi Iwai, capace di conquistare anche il pubblico più cosmopolita.

