Acquolina - Roma

Acquolina è il ristorante gourmet - appena fregiatosi della seconda stella Michelin - che si trova all’interno dell’Hotel The First Roma Arte, nel cuore di Roma. Nella elegante sala, arricchita da opere d’arte contemporanee, si apprezza l’attento servizio guidato dal restaurant manager Benito Cascone. La dichiarata voglia di stupire e andare oltre le apparenze dello chef Daniele Lippi, si riscontra nei piatti proposti, ispirati alla cultura gastronomica del Bel Paese, ma sempre con un guizzo creativo. Una filosofia ben rappresentata nel suo piatto-firma “Topinambur come un carciofo”, rivisitazione del carciofo alla romana. Altre proposte di gran fascino sono la Pastilla, la Ventricina di tonno rosso e la Tumma di mandorle. Tre i menu degustazione proposti dal giovane chef, al centro dei quali domina il Mediterraneo, con i suoi prodotti, profumi e cultura. In tutti i menu il punto fermo è il pane. Da non perdere quello preparato con farina di ghiande che richiama ad antiche tradizioni.

(Cristina Latessa)

