Adami, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino 2020

Dopo una vendemmia mancata - a causa di una grandinata che ha azzerato (insieme alla voce del preoccupato Franco Adami) il raccolto del Vigneto Giardino, - torna il vino di punta della cantina, ottenuto dall'anfiteatro acquistato dalla famiglia nel 1920 nella frazione di Colbertaldo, lembo più meridionale della prima delle tre corone di colline, che partono da Valdobbiadene e arrivano fino a Vittorio Veneto. A prima vista non è facile distinguere le tre “code di coccodrillo” - come le chiama Carlo Padoin, storico collaboratore della famiglia Adami - tanto si è colpiti dal susseguirsi di vette spigolose; ma accompagnati nel punto giusto, si intuiscono bene, e permettono di farsi un'idea plastica della composizione morfologica del territorio, utile anche a orientarsi fra le strade mozzafiato, che si arrampicano erte fra le Rive. Farsi guidare qui da persone esperte, costringe a confrontarsi con l'idea di Prosecco industriale che ha invaso gli scaffali di mezzo mondo. Venire qui, fa certamente affiorare tante domande e tanti dubbi, ma lascia il segno evidente della relazione simbiotica e antica fra queste vigne e questi clivi, che non fa sconti: si lavora a mano, con fatica e con rischi reali. Per fare vini buoni, come Vigneto Giardino, dove i 20 grammi di residuo zuccherino marcano tutta la polpa fruttata, che la Glera esposta a sud riesce a maturare. La beva la fa la spina acida agrumata e l'accenno iodato.

