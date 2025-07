Pol Roger, Aoc Champagne Brut Vintage 2018

La Maison Pol Roger si trova al numero 44 dell’Avenue de Champagne a Epernay e la sua cantina si sviluppa per 7 km ad una profondità di 33 metri sotto al livello stradale. I vigneti coprono una superficie di 92 ettari - tra la Valle della Marna, la Côte des Blancs e la Montagne de Reims - garantendo il 40% del fabbisogno di uve aziendale - suddiviso più o meno in parti uguali tra Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier - coperto per il resto dalla materia prima fornita da viticoltori legati storicamente al brand. La filosofia produttiva di Pol Roger si basa su lunghi affinamenti sui lieviti e il non utilizzo del legno (abbandonato fin dal 1971). La Maison oggi è condotta dalla quinta e sesta generazione della famiglia che l’ha fondata, con Hubert de Billy e Bastien Collard de Billy. Detiene il Royal Warrant per la fornitura di Champagne alla Casa reale britannica e la sua storia inizia nel 1849, con le prime bottiglie che arrivano nel 1853. Tra gli estimatori più famosi dello Champagne Pol Roger, fatto arcinoto, Winston Churchill, a cui la Maison ha dedicato la sua Cuvée più importante. Lo Champagne Brut Vintage 2018 possiede profumi di frutta esotica, fiori di zagara e anice, con tocchi agrumati e di pasticceria. In bocca il sorso è sapido, fragrante e mosso da un’effervescenza raffinata che, insieme ad una verve acida vivace, lo allunga fino ad un finale lungo e dai ritorni agrumati.

