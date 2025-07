Pietradolce, Doc Etna Rosso Rampante 2021

Pietradolce è posta tra Solicchiata e Passopisciaro, sul versante nord dell’Etna. L’azienda è condotta dalla famiglia Faro e si sviluppa su 35 ettari di proprietà per 100.000 bottiglie di produzione complessiva. La filosofia produttiva aziendale è quella di rispettare i singoli areali dove sono coltivati i vigneti aziendali, vinificando separatamente le uve ed esaltandone così le sfumature, che trovano nei vini della cantina di Castiglione di Sicilia una delle espressioni più intense dell’Etna enoico, ormai da più parti eletto tra i luoghi del vino più significativi dello scenario nazionale. I terreni di natura franco-sabbiosa con abbondante presenza di elementi minerali, conferiscono ai vini peculiarità ben leggibili, ma ad arricchire la complessità dei prodotti aziendali sono soprattutto i vigneti, costituiti da ceppi che hanno tra i 50 ed i 65 anni, in prevalenza allevati a Nerello Mascalese. Solo una piccola parte è piantata a Carricante, in una vigna secolare pre-fillosserica a 850 metri di altezza sul livello del mare. L’Etna Rosso Rampante 2021 è ottenuto dalle uve coltivate in una piccola parcella pre-fillossera posta nella Contrada omonima e matura in legno per 14 mesi. I suoi profumi rimandando alla ciliegia, all’alloro e alla viola, con tocchi speziati. In bocca il sorso è denso e contrastato, dallo sviluppo articolato e continuo e dal finale persistente e ancora fruttato.

(fp)

