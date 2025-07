Pasqua, Veneto Igt Bianco Hey French Edizione IV

L’Hey French Edizione IV (assemblaggio di Garganega, Pinot Bianco e Sauvignon Blanc delle vendemmie 2019 - 2016 - 2021 - 2020 - 2018 - 2017 - 2013 maturate in legno), possiede colore giallo paglierino leggermente carico e brillante. Al naso si susseguono aromi che rimandano all’albicocca, alla frutta tropicale, alla camomilla, ai fiori di ginestra e al cedro, con tocchi mentolati, burrosi e speziati a rifinitura. In bocca il sorso è tendenzialmente contrastato, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso che termina con una nota di congedo ammandorlata. Tre gli “ingredienti” fondamentali di questo vino: un vigneto sul Monte Calvarina, nell’areale del Soave, e un occhio attento alla tradizione della Cuvée dello Champagne (non semplici “sans année” e neppure “Cuvée de Prestige”, ma vini complessi che, in qualche caso, hanno richiesto anni di elaborazione), ma anche alla solida tradizione secolare di vini come il Vega Sicilia. Ed infine un’azienda, Pasqua, che non ha paura di “osare” e può permettersi esperimenti anche irriverenti. Il gigante Pasqua commercializza quasi 13 milioni di bottiglie e conta su oltre 300 ettari a vigneto di proprietà, da cui si ottiene un variegato portafoglio prodotti che svaria tra le maggiori denominazioni venete, con gli areali di Castello di Montorio, Mizzole e Monte Vegro, a far nascere le etichette più ambiziose, insieme ai vini prodotti nella Tenuta Cecilia Beretta.

