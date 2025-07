Vistorta, Venezia Giulia Igt Bianco Bianca 2020

La cantina con sede a Sacile conta su 40 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. Di proprietà della famiglia Brandolini, che l’ha fondata nel 1872, ha definitivamente imboccato il proprio percorso enoico a partire dal 1979, grazie a Brandino Brandolini d’Adda, che, soprattutto sul fronte rossista, ha prodotto etichette di eccellente livello qualitativo, come il Merlot Vistorta e il Brando (sempre un Merlot). Oggi l’azienda propone un portafoglio etichette che comprende, oltre ai due Merlot simbolo della cantina, il più immediato Merlot Stomo, il Treanni - blend a base di Refosco, Cabernet Franc e Merlot, un Refosco e un Cabernet Franc in purezza, e i bianchi Pinot Grigio Ramato, Ribolla Gialla, Friulano, Sauvignon, Pinot Grigio, Chardonnay, Traminer e il Bianca, oggetto del nostro assaggio. Quest’ultimo, è il vino bianco aziendale di rifermento ed è ottenuto da Tocai Friulano in purezza, fermentato in barrique aperte, macerato per duecento giorni sulle proprie vinacce e successivamente passato per un anno in ceramica, concludendo la propria maturazione di nuovo in barrique per un altro anno. La versione 2020 profuma di camomilla, mela matura, fiori di campo, miele, erbe aromatiche e cenni vanigliati. In bocca il sorso è ricco e non privo di una netta sensazione tannica, terminando in un finale ampio di nuovo accentato da toni balsamici e fruttati.

