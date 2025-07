Mastrangelo-Tenimenti del Grifone, Terre di Chieti Igt Pecorino Nuntius 2023

In ogni bottiglia di Nuntius Pecorino Terre di Chieti Igt si cela un messaggio. Il messaggero - Nuntius, appunto - parla a chi sa ascoltare. È la voce delle colline abruzzesi: il racconto di una visione nata oltre vent’anni fa. Siamo nel cuore più vocato dell’Abruzzo, tra le province di Chieti e Pescara. Qui, nel 2000, prende vita la scommessa dell’Azienda Mastrangelo Tenimenti del Grifone grazie all’entusiasmo tenace di Filiberto Mastrangelo e della moglie Martina Danelli. Oggi sono oltre 12 ettari di vigne, oltre a mille piante di ulivo. I vigneti e gli uliveti si adagiano su colline ben esposte e baciate da forti escursioni termiche, condizione ideale per un’agricoltura capace di generare prodotti dall’identità marcata. Il pecorino qui è un’uva antica e fiera di questa terra. Dalla terra dei Tenimenti del Grifone nasce un bianco dal colore giallo paglierino brillante. Al naso si fa notare con discrezione: offre un bouquet floreale fine, accarezzato da note di frutta matura che ricordano la pesca bianca e la mela renetta. Al palato si rivela fresco, equilibrato, armonioso. È un vino che racconta il territorio senza alzare la voce. Verrebbe da dire che lascia di sé un ricordo gentile. È adatto a molte occasioni a partire dall’aperitivo. Ottimo con i piatti di verdure e di pesce, come i tagliolini al limone con gamberi rossi e timo fresco, o con un formaggio pecorino giovane accompagnato dal miele.

(Fiammetta Mussio)

Copyright © 2000/2025