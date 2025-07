Il Moera, Pesto di Aglio Orsino

Il pesto di aglio orsino - molto spesso confuso con l’aglio canonico, ma in realtà una varietà ben distinta, ossia la versione selvatica del comune aglio - deve il suo nome, per consuetudine, all’abitudine degli orsi di cibarsene dopo il letargo. Quello realizzato da Il Moera è prodotto con olio extra vergine d’oliva e olio di semi di girasole, ed esprime, oltre ai noti e consueti aromi dell’aglio, un caratteristico profumo di sottobosco. L’azienda agricola Il Moera nasce nel 2010 come ristorante e nel corso degli anni si trasforma e si sviluppa, alla ricerca della propria identità. Nel 2014 diventa ristorante-orto e nel 2016 arriva la svolta definitiva con la nascita dell’azienda agricola. Il Moera sorge ad Avella, in provincia di Avellino, tra noccioleti, oliveti e frutteti, e nel sottobosco raccoglie i suoi preziosi frutti, tra i quali l’aglio orsino, che ha ispirato la proprietà, lo chef Francesco Fusco e sua moglie Diana Ferro, che ne hanno fatto la base per una produzione di vari per pesti e salse.

