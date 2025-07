Pio Cesare, Doc Langhe Chardonnay Piodilei 2022

Non solo i grandi rossi contraddistinguono la produzione enoica langarola. Pio Cesare, dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, ha lavorato sulle varietà a bacca bianca, soprattutto internazionali, partendo dal “Piodilei”, Chardonnay in purezza uscito per la prima volta con l’annata 1985. Maturata per 10 mesi in barrique, la versione 2022 - ottenuta dalle uve di Cascina Il Bricco a Treiso e di Colombaro a Serralunga d’Alba - possiede aromi intensi di fiori bianchi, frutti tropicali e rimandi alla nocciola tostata, al burro e alle spezie. In bocca il sorso è fragrante e ben proporzionato, tendenzialmente morbido e dallo sviluppo continuo, terminando con un finale persistente ancora dai toni fruttati. Pio Cesare, la cantina con sede ad Alba, è uno dei marchi di maggiore rilevanza dello scenario enoico piemontese e prosegue con passo sicuro nel proprio percorso virtuoso tracciato da Pio Boffa, attraverso il lavoro del cugino Augusto, di quello del nipote Cesare Benvenuto e di quello della figlia Federica Rosy. Gli ettari a vigneto sono 80 per una produzione complessiva di 500.000 bottiglie, contraddistinta da una confortante affidabilità qualitativa. I punti di riferimento produttivi sono, evidentemente, rappresentati dai Barolo e dai Barbaresco aziendali, che ormai esprimono al meglio il loro legame con il territorio d’origine, spesso toccandone i vertici qualitativi assoluti.

(fp)

Copyright © 2000/2025