Joseph Perrier, Aoc Champagne Réserve Héritage Vintage 2002

Da due secoli a Châlons-en-Champagne, Joseph Perrier è l’unica Maison della città ancora in attività, legata da sei generazioni a una visione epicurea dello Champagne. Oggi guidata da Benjamin Fourmon e parte del gruppo Arvitis, dispone di 24 ettari vitati e si può considerare ambasciatore autentico del Vitryats. Questa cuvée d’eccezione, parte delle Réserve Héritage della Maison, è stata realizzata a partire da uve selezionate nei villaggi Grand e Premier Cru di Le Mesnil-sur-Oger, Mailly-Champagne, Cumières, Rilly-la-Montagne e Bergères-lès-Vertus, e unisce la freschezza dello Chardonnay (50%) alla struttura del Pinot Noir (41%) e all’aromaticità del Meunier (9%). Prodotto in un’annata tra le più regolari e qualitative del decennio, caratterizzata da giornate asciutte e notti fresche, il vino ha maturato per circa vent’anni sui lieviti nelle storiche crayères gallo-romane del IV secolo, ben tre chilometri di gallerie scavate nella pietra, prima di una sboccatura recente. Presentato con dosaggio zero, per esprimere con nitidezza la complessità acquisita con il tempo, ha intensità e maturità. Il profilo rivela note di mela cotogna, pera confit e pasta di nocciola, accompagnate da una sensazione di pasticceria dalla ricchezza cremosa che al sorso si sviluppa vellutata e profonda, pur sostenuta da un’acidità sottile e da una tensione elegante che guida verso un finale evoluto, sapido e persistente.

(Chiara Giovoni)

