Librandi, Calabria Igt Bianco Critone Summer Edition Chianalea di Scilla 2024

Librandi - la cantina che ha sede nei pressi di Cirò Marina - ha scritto alcune delle pagine più significative dell’enologia calabrese. E i suoi fondatori, Antonio e Nicodemo Librandi, hanno cambiato in modo definitivo lo scenario enoico regionale, a partire dai primi imbottigliamenti aziendali di Cirò effettuati nel 1968. Oggi, l’azienda è ormai configurata in una dimensione internazionale oltre a ricoprire saldamente il ruolo di protagonista assoluta nelle vicende enoiche calabresi. A guidarla i figli di Nicodemo, Paolo e Raffaele, e dai nipoti Teresa, Daniela, Walter e Francesco, già da tempo inseriti nel team operativo della cantina. Una realtà produttiva che fa perno su 232 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 2.000.000 bottiglie, declinate in un portafoglio etichette ricco ed incentrato sui vitigni locali di antica coltivazione con qualche mirato inserimento di varietà internazionali. Come nel caso del Critone, oggetto del nostro assaggio, ottenuto da un blend a base di Chardonnay e Sauvignon. Con la versione 2024 l’azienda inaugura la “Summer Edition” di questo bianco, che si presenta con sei etichette diverse, ognuna ad immortalare uno dei luoghi simbolo della costiera calabra. Tornando al vino, i suoi profumi rimandano alla frutta tropicale matura, con tocchi floreali e leggermente speziati. In bocca il sorso è fresco e saporito e dal finale croccante ancora fruttato.

