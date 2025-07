Torre Rosazza, Doc Friuli Colli Orientali Bianco Ronco delle Magnolie 2022

Il Friuli Colli Orientali Ronco delle Magnolie 2022, blend a base di Friulano, Sauvignon e Pinot Bianco, possiede profumi di mandorla e fiori gialli con qualche cenno agrumato. In bocca il sorso è cremoso e pieno, dallo sviluppo continuo e dolce e dal finale intenso. Nel comparto viticolo Le Tenute Leone Alato - che fa parte del Gruppo Generali Italia Assicurazioni - sfornano all’anno mediamente 5 milioni di bottiglie, prodotte da 710 ettari di vigneto delle loro sei aziende: Bricco dei Guazzi, Costa Arénte, Tenuta Sant’Anna, Torre Rosazza, Vineyards V8+ e Duemani. A queste si aggiungono Maison Burtin a Épernay nello Champagne e Tenute Dettori in Sardegna, di cui hanno in capo la distribuzione. Un mosaico enoico dalla dislocazione geografica articolata, che attraversa l’Italia per arrivare fino in Francia, a declinare molte tipologie di vini e altrettante peculiari caratteristiche. Torre Rosazza, di proprietà del gruppo dal 1974, è probabilmente l’azienda che più ha dato a questo progetto, soprattutto a partire da metà degli anni Ottanta, quando si è delineato meglio il proprio obiettivo: coniugare vitigni autoctoni e mittel-europei per ottenere vini di qualità ed equilibrio. Torre Rosazza può contare su 74 ettari a vigneto (a cui si aggiungono i 117 ettari dell’azienda Le Telizze posta nel Grave) dedicati per lo più ai bianchi del territorio: insieme raggiungono una produzione media di 215.000 bottiglie.

(fp)

