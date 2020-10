Adami, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Farra di Soligo Brut Col Credas 2018

Col Credas è l’appellativo che viene dato a Credazzo, la zona più collinare del comune di Farra di Soligo. Qui i terreni sono caratterizzati dalla presenza di creta (“creda” in dialetto) e le “Rive” godono di grandi escursioni termiche tra il giorno e la notte. Il Prosecco Brut Col Credas Rive Farra di Soligo 2018 possiede spuma e perlage fitti. Al naso, si susseguono ricordi di fiori di glicine, acacia e tocchi fruttati. In bocca, il vino ha gusto deciso e fragrante e il sorso risulta scorrevole e bilanciato, garantendo una piacevolezza di beva davvero appagante. Inizia nel 1920 la storia dell’azienda Adami, con Abele che decide di concentrarsi sulle vigne e la vinificazione. Il figlio Adriano continua l’opera del padre, facendo conoscere il suo Prosecco al mercato locale. Negli anni Ottanta del Novecento, il cerchio si chiude con la terza generazione: freschi enologi, Armando e Franco Adami perfezionano l’impresa, coniugando le tradizioni di famiglia con la specializzazione e la tecnica. Nasce un moderno impianto di vinificazione e spumantizzazione, il brand conquista nuovi mercati ed oggi si posiziona tra i marchi più significativi dell’areale, soprattutto per coerenza e costanza qualitativa delle sue etichette. Adami produce 700.000 bottiglie con uve provenienti da 50 ettari di vigneto, 12 dei quali a conduzione diretta, gli altri allevati da viticoltori legati storicamente all’azienda.

