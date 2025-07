Dr. Bürklin-Wolf, Vdp Ortswein Wachenheim R 2020

Dr. Bürklin-Wolf ha una solida tradizione storica che risale al 1597. Oggi, con un’estensione di vigneti di 85 ettari, è una delle realtà vinicole tedesche più estese ed importanti. I vigneti sono situati nel pittoresco paesaggio del Mittelhaardt, parte settentrionale del Palatinato (Pfalz), zona di coltivazione viticola ricca di tradizione, avviata dai romani circa duemila anni fa. L’attuale proprietaria, Bettina Bürklin von Guradze, ha ereditato la proprietà dai genitori nel 1990 e da allora ha condotto l’azienda con una sua visione personale, focalizzandosi sull’obiettivo di produrre Riesling di altissima qualità in armonia con la natura. Due innovazioni hanno cambiato in modo determinante il concetto di produzione della cantina Dr. Bürklin-Wolf e l’hanno riportata alla ribalta dei vini di Pfalz: la coltivazione dei vigneti secondo le direttive biodinamiche, con il traguardo della certificazione giunto nel 2008, e la classificazione dei singoli vigneti in siti Grands Crus e Premiers Crus, sull’esempio della Borgogna. Il Wachenheim Riesling Riserva, degustato in occasione dell’evento organizzato da Pellegrini Spa a Palazzo Ripetta a Roma, nel bicchiere presenta un colore giallo paglierino intenso, al naso offre un profumo fresco e fruttato di mela verde e pesca. In bocca è minerale, sottile ed elegante. Ideale come abbinamento a fresche insalate di verdure o a piatti leggeri di pesce.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2025