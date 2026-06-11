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Italia

ECCELLENZE ITALIANE

Macchinari agricoli made in Italy, cresce l’export 2025 a 1,27 miliardi di euro (+7,2% sul 2024)

A dirlo, su dati Istat, l’Osservatorio Uiv per “Enovitis in campo” alla Tenuta di Nozzole della famiglia Folonari in Chianti Classico (17-18 giugno)
AGRICOLTURA, AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI TENUTE, CHIANTI CLASSICO, ENOVITIS IN CAMPO, EXPORT, MACCHINARI AGRICOLI, MADE IN ITALY, TENUTA DI NOZZOLE, UNIONE ITALIANA VINI, VITICOLTURA, Italia
Macchinari agricoli made in Italy, cresce l’export 2025

Vale 1,27 miliardi di euro l’export di macchinari agricoli made in Italy, che nel 2025 hanno messo a segno una crescita a valore del +7,2% sul consuntivo 2024. Secondo le elaborazioni su dati Istat dell’Osservatorio Uiv-Unione Italiana Vini, per “Enovitis in campo”, la rassegna del settore nella Tenuta di Nozzole della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute a Greve in Chianti, nel cuore del Chianti Classico (17-18 giugno), a spingere in terreno positivo la performance del comparto italiano, in cui il settore vitivinicolo pesa per la metà, è stata soprattutto la domanda europea, che ha chiuso l’anno a quota +13,7%, mentre fatica l’extra-Ue (-5%).
In particolare, hanno registrato trend in doppia o tripla cifra Paesi dell’area centro-orientale come la Polonia (balzata sul terzo gradino del podio con un +46%), Slovenia (+164%, in sesta posizione) e Bulgaria (+86%, all’ottavo posto), mentre restano tendenzialmente stabili o leggermente in contrazione il primo e secondo mercato, Francia e Germania (rispettivamente a -0,4% e +1%) e Spagna (-1,8%, quarto posto). In terreno negativo il complessivo extra-Ue, che vede gli Usa scendere dalla quarta alla nona posizione nella lista delle destinazioni, con un totale delle vendite più che dimezzato (-55%). Tra le eccezioni, la Turchia (+16%) e il Regno Unito (+27%).
Nonostante la difficile congiuntura per il mondo del vino, il comparto italiano delle macchine e tecnologie per la viticoltura continua a rappresentare un punto di riferimento mondiale. Sul fronte merceologico, oltre il 60% dell’export è realizzato dalla componente a motore che, dopo un 2025 a ritmo sostenuto (+15%), ha confermato un buon trend di crescita (+7%) anche nel primo bimestre di quest’anno. Vira, invece, in negativo (-1,7%) il risultato complessivo per il comparto, che, tra gennaio e febbraio, ha realizzato vendite all’estero per 165 milioni di euro, pur con una ripresa degli ordini dagli Stati Uniti.
Secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia, realizzata dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly, il segmento “vigneto” (agrofarmaci, fertilizzanti, impianto vigneto e meccanizzazione) in Italia genera 2 miliardi di euro di fatturato l’anno e conta più di 10.250 addetti, impiegati in 400 aziende.

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