Agosto spinge gli agriturismi e le vacanze in campagna: estate da record e settembre già in crescita

Le vacanze in campagna confermano il loro momento d’oro e si candidano a essere tra le protagoniste dell’estate turistica italiana. Dopo un luglio positivo, gli agriturismi guardano ad agosto con grande fiducia, mentre le prenotazioni già registrate per settembre lasciano intravedere una stagione capace di prolungarsi oltre i mesi tradizionalmente più affollati. A fotografare il quadro è Agriturist-Confagricoltura, l’associazione che rappresenta e promuove gli agriturismi aderenti al sistema Confagricoltura, che evidenzia una domanda orientata verso esperienze autentiche, contatto con la natura e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Dalle colline alle montagne, fino alle campagne vicine ai borghi d’arte e alle località costiere, il turismo esperienziale continua ad attirare italiani e stranieri alla ricerca di relax, buona cucina e attività all’aria aperta. Le rilevazioni dell’associazione mostrano come i soggiorni vengano sempre più scelti per la possibilità di integrare l’ospitalità con eventi culturali e musicali nei borghi limitrofi, preferiti dal 27% degli ospiti, seguiti da visite in cantina e nei caseifici con degustazioni guidate (25%), escursioni (18%), attività dedicate ai bambini e discipline outdoor come trekking, cicloturismo e ippoturismo.

Ad influire sulle scelte dei viaggiatori è anche l’aumento delle temperature, che favorisce le destinazioni collinari e montane e incoraggia una maggiore propensione a programmare le partenze nei periodi meno affollati. Già nel mese di luglio si è registrato un incremento delle prenotazioni nelle aree interne e nelle località d’altura, confermate tra le mete più richieste anche per il pranzo di Ferragosto. Secondo un’indagine a campione di Agriturist, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria sono le regioni che presentano le prospettive migliori per la stagione, seguite da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Marche, Campania, Sicilia e Sardegna. Significativa la presenza della clientela internazionale, che supera il 65% degli ospiti e che vede soprattutto coppie e famiglie con bambini scegliere l’ospitalità rurale italiana.

In parallelo, Agriturist sta monitorando con attenzione l’attuazione dei provvedimenti relativi alla sicurezza delle piscine, tema di particolare interesse per le numerose aziende agrituristiche che offrono questo servizio ai propri ospiti: “la sicurezza delle persone nelle nostre strutture è e resta una priorità assoluta - sottolinea Augusto Congionti, presidente Agriturist - per questo chiediamo che l’applicazione delle nuove norme sia accompagnata da tempi di adeguamento compatibili con l’operatività delle imprese, soprattutto in una fase delicata come questa, in cui gli agriturismi sono impegnati a pieno regime nell’accoglienza estiva”.

“Le prenotazioni registrate finora ci restituiscono un quadro positivo e confermano la solidità dell’attrattività degli agriturismi italiani. È il riconoscimento del lavoro svolto dagli agriturismi nel proporre un’accoglienza di qualità, con servizi sempre più in linea con le aspettative di chi cerca benessere, sostenibilità e ama scoprire le tradizioni locali. Non a caso, l’80% degli ospiti indica proprio questi elementi tra le principali motivazioni di scelta”, conclude il presidente Agriturist.

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