Agricola Vallecamonica, Spumante Pas Dosé Blanc de Noirs CruStorico Nautilus 2018

Il Nautilus CruStorico è un metodo classico che, fin dal 2010, affina per 48 mesi (sui 55 complessivi) nelle acque del lago d’Iseo, proprio di fronte a Monte Isola. Alex Belingher, patron dell’Agricola Vallecamonica, è stato tra i primi al mondo a sperimentare l’affinamento in acqua lacustre innanzitutto per una motivazione logistica: la mancanza di una cantina adatta. In compenso il Sebino garantisce condizioni ideali per la seconda fase della fermentazione sui lieviti: a quaranta metri di profondità la temperatura e la pressione sono costanti, il leggero batonnage è naturale e il buio è totale. Senza considerare che il recupero delle bottiglie pronte e la calata di quelle da avviare all’affinamento attraggono numerosi winelover. L’affinamento in acque lacustri dal 2016 è portato avanti anche con un’altra etichetta della cantina: Zero Estremo Adamadus che viene lasciato riposare a dieci metri di profondità nel lago d’Aviolo a 1930 metri di altitudine. Quanto al Nautilus CruStorico è un Blanc de Noirs ottenuto da dieci varietà di uve a bacca rossa di varietà locali a piede franco provenienti da vigneti di collina a Cividate Camuno, fondata dai Romani nel 16 a.C. e prima culla della viticoltura in terra camuna. A naso sprigiona note fruttate di pesca, albicocca, mela e sentori di crosta di pane per poi espandersi a miele d’acacia, spezie e erbe. Al palato esplode elegante, fresco e minerale.

(Cinzia Meoni)

