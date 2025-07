Tenuta Casadei, Toscana Igt Bianco Viognier Filare 23 2023

Nata nel 1997 nell’areale di Suvereto, ad animare la maremmana Tenuta Casadei - oggi assestata su 24 ettari a vigneto, coltivati a biologico, per 130.000 bottiglie di produzione complessiva - c’è Stefano Casadei che, insieme alla moglie Anna Baj Macario, è protagonista anche al Castello del Trebbio, cantina chiantigiana posta nella sottozona della Rufina, e nell’azienda sarda Olianas, un progetto avviato nel 2000. Nella tenuta posta in Val di Cornia, in sinergia con la famiglia Cline - imprenditori viticoli di Sonoma Valley, che sono entrati nella sua compagine societaria - si coltivano in prevalenza una serie di vitigni internazionali: dal Cabernet Franc al Petit Verdot, dal Grenache al Syrah, dal Mourvèdre al Cabernet Sauvignon, dal Sauvignon al Semillon e dal Viognier al Petit Manseng e al Moscato; e in cantina si utilizzano acciaio, cemento, barrique e qualche materiale un po’ più esotico e in auge, come la terracotta anche interrata. Il Viognier in purezza Filare 2023, vinificato e maturato in n legno, si presenta di colore giallo paglierino brillante con sfumature dorate. Al naso si susseguono profumi di pesca e albicocca mature, con tocchi di fiori di acacia e cenni leggermente vegetali. In bocca il sorso è scorrevole, ben profilato, succoso e sapido, sviluppandosi tendenzialmente fragrante e con buon ritmo e terminando in un finale ampio e dalla nota salina di congedo.ù

(fp)

Copyright © 2000/2025