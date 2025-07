La Montanina, Docg Chianti Classico Riserva 2021

Il Chianti Classico Riserva 2021 possiede aromi di frutta rossa matura, con tocchi di erbe aromatiche e affumicatura di sottofondo. In bocca il sorso è sapido e generoso, dallo sviluppo articolato e dal finale intenso ancora su ritorni fruttati. L’azienda di Bruno Mazzuoli è un progetto enologico, sugli scaffali per la prima volta con l’annata 2011, che coglie senza inutili forzature l’essenza stessa della denominazione del Gallo Nero, declinata con stile sobrio e ben ancorato alla tradizione. Siamo a Monti in Chianti, nella parte sud dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole, ad un passo da quella di Castelnuovo Berardenga. Qui il Sangiovese riesce a fondere le caratteristiche principali dei due areali, fornendo acidità importanti e strutture generose. I vini prodotti in questo particolare areale sono quindi una specie di “compendio” delle potenzialità del Sangiovese chiantigiano e a La Montanina pare proprio che questa caratterizzazione non sia sfuggita. Dai 12 ettari di vigneto, per adesso, vengono prodotte 50.000 bottiglie in totale, con il Chianti Classico protagonista. In vigna, attenzione massima alla materia prima (varietà principalmente coltivate Sangiovese, Ciliegiolo e un po’ di Cabernet Sauvignon) e ad una conduzione agricola a biologico. In cantina vinificazioni nel segno del classicismo, con utilizzo di lieviti indigeni ed affinamento dei vini prevalentemente in legno grande.

(fp)

