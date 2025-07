I Fauri, Doc Cerasuolo d'Abruzzo Baldovino 2024

Tenuta I Fauri è un racconto di famiglia e di passione. Oggi a portare avanti questa eredità ad Ari, in provincia di Chieti, sono i fratelli Valentina e Luigi Di Camillo. Lei, doppia laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e in Enologia, è il volto comunicativo e dinamico della cantina; lui, con la serietà antica di chi ha scelto la strada più silenziosa e profonda, guida la produzione in cantina. L’azienda (30 ettari) è nata alla fine degli anni Settanta con il padre Domenico, detto "Baldovino". Il Cerasuolo d’Abruzzo è un rosato tutto abruzzese dall'anima duplice: la freschezza tipica di un rosato che si unisce alla struttura e alla complessità di un rosso. Il colore è un invito: cerasa brillante, vivido e luminoso. Al naso regala profumi di frutti rossi freschi, ciliegia e melograno, con leggere note floreali e accenni speziati. In bocca ha una bella vena acida che lo rende vivace e scorrevole, ma senza rinunciare a un finale sapido e persistente. È un vino che racconta il territorio con autenticità, ma anche lo stile della famiglia Di Camillo: schietto, originale, musicale. Non è un caso che Valentina e Luigi parlino del loro approccio al vino come di una “sensibilità da pianisti”, affinata con lo studio, l’ascolto, la pazienza. Anche gli anni passati a solfeggiare tornano utili, in fondo: il vino ha il suo ritmo, le sue pause, le sue armonie da rispettare. Perfetto con zuppa di pesce, salumi, pizza.

(Fiammetta Mussio)

