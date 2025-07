Nel 1827, a Siena erano rimaste in poche le maestranze che custodivano gli antichi segreti dei dolci medievali della città. Nella Farmacia Fiore, la ricerca nella storia dei dolci senesi era rimasta tuttavia viva e così Si cercarono, studiarono e catalogarono le poche ricette antiche rinvenute tra la polvere degli la Premiata Manifattura del Panforte Fiore. Da allora Fiore è parte stessa della cultura della città, fedele custode della sua tradizione dolciaria, rappresentata dal Panforte, i Ricciarelli, i Cantuccini. Ma, accanto a questo solido richiamo alla tradizione senese, Fiore produce anche i dolci più significativi provenienti dal grande giacimento gastronomico del Bel Paese. Come il Panettone, declinato perfino in una originale versione “estiva”. Si tratta di un Panettone alla pesca e all’albicocca, dove questi frutti donano dolcezza e freschezza ad ogni morso. Una scelta originale che tenta di “destagionalizzare” il consumo di uno dei dolci più buoni della tradizione made in Italy.

