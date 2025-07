Villa Calcinaia, Docg Chianti Classico Gran Selezione Villa Bastignano 2021

Villa Calcinaia, protagonista dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Greve in Chianti, può essere annoverata tra le realtà storiche della denominazione del Chianti Classico, non solo per motivi, diciamo, “anagrafici” (la tenuta fu acquistata dalla famiglia Capponi nel 1524), ma anche perché ha saputo mantenere una cifra stilistica fatta di classicismo evoluto e attenzione alle lezioni della tradizione, proponendo una gamma di vini ben eseguiti e dalla confortante affidabilità qualitativa. A guidarla, c’è oggi Sebastiano Capponi, che coordina il lavoro nei 32 ettari di vigneto di proprietà, condotti a biologico. In cantina, le operazioni sono pressoché ridotte all’osso, con maturazioni in cemento e in legno di varie dimensioni, per arrivare ad una produzione complessiva che si attesta sulle 100.000 bottiglie. Nato nel 2006 come capostipite di una nuova generazione di Sangiovese aziendali, è diventato, possiamo dire, il vino simbolo della cantina di Greve in Chianti. Ottenuto dall’omonimo vigneto e affinato parte in rovere e parte in cemento, il Chianti Classico Gran Selezione Villa Bastignano 2021 profuma di frutta rossa, macchia mediterranea, rose appena appassite e spezie. In bocca il sorso è articolato e dal solido grip tannico, ben coperto da un frutto polposo, dalla progressione tendenzialmente sapida e dal finale intenso dai ritorni fruttati, a cui si aggiungono tocchi balsamici.

