Al-Cantàra, Doc Etna Rosso Don Candeloro 2019

Al-Cantàra, di proprietà del commercialista catanese Pucci Giuffrida, è nata nel 2005 e conta su 15 ettari a vigneto, allevati a Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Carricante, Grecanico, Cabernet Sauvignon e Pinot Nero per una produzione annua complessiva che si attesta su una media di 100.000 bottiglie. La cantina si trova in Contrada Feudo S. Anastasia, nel comune di Randazzo a 650 metri di altezza sul livello del mare, dove nei suoi pressi scorre il fiume Alcantara, chiaro rimando al nome aziendale. Don Candeloro è uno dei racconti meno conosciuti di Giovanni Verga, e proprio al suo protagonista - un appassionato burattinaio - è dedicato il vino che Al-Cantàra ha prodotto nel 2022 per celebrare lo scrittore catanese massimo esponente del Verismo, a cento anni dalla sua morte (Catania, 1922). Il Don Candeloro è un Etna Rosso 2019, maturato per 14 mesi in tonneau di rovere e di castagno dell’Etna. L’etichetta è firmata dalla pittrice Annachiara Di Pietro che l’ha realizzata tratteggiando tre pupi siciliani sullo sfondo di un sipario, con i decori tipici del teatro dell’Opera dei Pupi, riletti secondo i codici stilistici dell’artista. I suoi profumi rimandano agli agrumi, alla pesca matura e al sottobosco, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è solido, saporito e ben accentato, da tannini fitti e da una buona fragranza acida, terminando in un finale ampio e persistente.

