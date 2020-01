Il ristorante Al Cjasal non smentisce il suo nome e di fatto è un cascinale, situato al confine tra Veneto e Friuli, in quel fazzoletto di terra dove si mescolano la riviera della sabbia d'oro da una parte e l'Alpe dall'altra. Un camino acceso scalda gli avventori per una bollicina di benvenuto. Affari di famiglia: papà Enzo e mamma Rosellina lo hanno fondato nel 1999, i figli Mattia e Stefano, nel frattempo, hanno fatto esperienza lavorando, rispettivamente, insieme a Enrico Bartolini e il gruppo Alajmo. I piatti dunque uniscono le tradizioni gastronomiche delle due regioni insieme ad un occhio fresco e moderno sulla cucina. La formula è quella dei cicchetti, per consentire di assaggiare il più possibile le creazioni dei fratelli. Classici: carne cruda battuta, baccalà, calamaretti, tajarin, anguilla e tanta ricerca nel combinare ingredienti e salse. Selezione vini che comprende i “big” della zona e anche qualche piccola perla di qualche indomito produttore montanaro. “bon pitìc”.

