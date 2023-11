Albert Sounit, Aoc Crémant de Bourgogne Brut Nature

La Maison Albert Sounit produce Crémant de Bourgogne e vini bianchi e rossi (Bourgogne, Montagny, Montagny Premier Cru “Les Chaniots”, “Les Coères”, Rully, Rully Premeir Cru, “La Pucelle”, “Raclot”, Mercurey e Mercurey Premier Cru “Les Montaigus”) nella Côte Chalonnaise. L’azienda, situata a Rully e nata nel 1945, è di proprietà danese dal 1993, con Knud Kjellerup come azionista di maggioranza. Da quel momento la Maison è stato oggetto di una profonda ristrutturazione, inclusa l’acquisizione del Domaine Bernollin a Jully les Buxy nel 2005. Dal 2023 Søren Nørbjerg ha acquistato la maggioranza delle azioni con altri investitori danesi. Oggi conta su 16 ettari, con vigneti a Rully e Montagny, che, dal 2019, sono passati alla coltivazione a biologico. A questi si aggiungono le uve acquistate a Mercurey e Rully per l’equivalente di 10 ettari da produttori locali legati a Albert Sounit da rapporti di lunga data e da una medesima visione produttiva, anch’esse, evidentemente lavorate nella cantina della Maison con sede a Rully. Il Brut Nature possiede un profilo olfattivo fine e di buona persistenza, aperto da invitati sentori di fiori di lavanda e gelsomino e completato da rimandi alla frutta esotica, alla crosta di pane e a sbuffi di erbe alpestri. Piacevole e ben articolato il sorso, dalla carbonica rotonda e morbida, che lo accompagna in un finale di buona persistenza appena salino.

(are)

Copyright © 2000/2023