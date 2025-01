Albino Armani, Doc Trento Dosaggio Zero Clé 2018

È noto, il dosaggio zero nel metodo classico è la tipologia che più riduce la “mediazione” della rifermentazione del vino in bottiglia e fa trasparire il territorio e nel caso del Clè - il Trentodoc che Albino Armani produce sull’Altopiano di Brentonico - la montagna si sente tutta. Si sente grazie al microclima nei vigneti posti a 6-700 metri s.l.m. sui declivi della Vallagarina e ai terreni ricchi di basalto e calcare. Un anno di bottiglia conferisce al Clè 2019 - tiraggio 2020 e sboccatura 2023 dopo 36 mesi sui lieviti - brio e completezza: perlage finissimo, naso verticale, note di frutta gialla matura e sorso cremoso di grande freschezza, che chiude con sentori agrumati. La verticale delle annate precedenti lascia immaginare un’ulteriore bella evoluzione. Sul Baldo in particolare si apprezza la scelta produttiva della Albino Armani 1607 - 400 anni di storia iniziata proprio a Crosano su queste montagne - di coltivare la vite in quota o in contesti alpini in tutte le cinque tenute distribuite nel Triveneto. Per l’Altopiano di Brentonico Albino Armani propone agli altri produttori, per ora pochi, un nuovo modello per l’espansione della viticoltura spinta dal cambiamento climatico in altitudine. Un modello che declini la vocazione alla coltivazione della vite tenendo conto non solo degli elementi tecnici, ma anche di quelli sociali, con il coinvolgimento delle comunità locali, e paesaggistici.

(Clementina Palese)

