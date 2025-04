Albino Armani, Docg Amarone della Valpolicella Classico Albino Armani 2019

Ha una certa agilità olfattiva, questo Amarone Classico 2019 di Albino Armani, dovuta ad un buon equilibrio fra la dolcezza della frutta rossa in confettura e la vaniglia, le note mentolate e quelle agrumate. Al sorso acquista invece in serietà: i balsami si fanno più scuri, da sottobosco, e anche la frutta, che tende più all’amarena e alla mora; ma soprattutto si fa protagonista la speziatura, che lascia spazio al pepe, alla liquirizia e al chiodo di garofano. Il sorso è centrale e deciso, c’è sapidità e freschezza, con cenni amaricanti, c’è materia e persistenza. Le uve che lo compongono provengono dai 3,5 ettari che l’azienda coltiva sull’alta collina della Valle di Marano, cui si aggiungono una buona parte di vigne coltivate dai loro conferitori: sono vigneti piantate su suoli composti da depositi calcarei su rocce di origine vulcanica, disposti su muretti a secco e allevati a pergola veronese. Una produzione di circa 118.000 bottiglie annue, che confluiscono nell’Amarone qui descritto, il Cuslanus, il Ripasso, il Recioto e il Valpolicella Egle. Ma Albino Armani è un progetto molto più complesso, che abbraccia il Veneto, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, per un totale di 420 ettari e tre progetti di particolare affezione: Casa Belfi nella Marca Trevigiana con Maurizio Donadi, il recupero di vitigni dimenticati con Terre di Plovia nell’Alta Grave friulana e il recupero del Foja Tonda nella Valdadige.

