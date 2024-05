Alcesti, Terre Siciliane Igt Zibibbo Moira 2023

Nata nel 2003, l’azienda Alcesti, di proprietà della famiglia Palladino, si trova tra Marsala e Salemi. Gli ettari vitati sono 50 e sono posti ad un’altezza variabile tra i 100 e 280 metri sul livello del mare, in vari appezzamenti dislocati a Mazara del Vallo, Marsala e Salemi. I vitigni coltivati da Alcesti ripropongono il classico caleidoscopio varietale della Sicilia enoica, che in questo caso comprende i locali, Nero d’Avola, Catarratto, Grillo, Perricone, Zibibbo, Frappato e Grecanico, e le varietà internazionali, in prevalenza Cabernet Sauvignon, Syrah e Chardonnay. Ampio il portafoglio etichette aziendale con ben 18 referenze (spalmate su sei linee di produzione: “Bollicine”, “Cru”, “Hèila”, “Isola dei profumi”, “Territoriali” e “Varietali”) e comprendente rossi, bianchi e spumanti, distribuiti su una produzione complessiva di 400.000 bottiglie. Maturato per quattro mesi in acciaio, lo Zibibbo Moira 2023, versione secca di un vitigno per la maggior parte utilizzato nell’isola per i vini dolci, si presenta alla vista di colore giallo paglierino brillante con leggere sfumature verdognole. Al naso, colpiscono i rimandi ai fiori di zagara, alla rosa, agli agrumi dolci, alla frutta esotica e alle erbe aromatiche. In bocca il sorso è ampio e persistente, dal bel ritorno fruttato e dallo sviluppo di buon peso, terminando in un finale dal coerente e fragrante di nuovo su toni agrumati.

