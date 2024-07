Querciabella, Docg Chianti Classico Querciabella 2021

Il Chianti Classico Querciabella “è stato il fulcro della produzione enologica dell’azienda si dal suo esordio” che era il 1974. È il risultato della selezione di Sangiovese dalle vigne più alte poste in Greve, Radda e Gaiole, cercando da ognuno dei 3 territori la loro più tipica espressione: vibrante freschezza fruttata da Greve, tannini persistenti - un buon grado di acidità - note di frutta scura da Radda e infine aromi di frutta matura, densità e sferzata acida da Gaiole. Una volta affinato in cantina per 14 mesi in barriques, tonneaux e in parte di botti grandi, un’ulteriore selezione: solo i migliori tini finiscono nel blend finale. È insomma un Chianti Classico Annata studiato nei minimi dettagli, che non ha nulla da invidiare alla Riserva e alla Gran Selezione (cru dalla sede di Ruffoli a Greve) dell’azienda. La versione 2021 profuma di frutta rossa in confettura, note speziate e un tocco appuntito di esteri, che dà slancio ad un esordio dolce; in bocca invece rivela una notevole spina dorsale acida, che sorregge una struttura morbida e rotonda, dai tannini fini e dal sapore fruttato. A Cinquant’anni dalla vendemmia, la famiglia Cossia Castiglioni conduce 50 ettari di vigna in Chianti Classico e 42 in Maremma ad Alberese (dal 1998), credendo in un’armonia ecologica in simbiosi, che arricchisce la terra anziché sfruttarla, influenzandone i frutti e di conseguenza il vino, più aderente al territorio d’origine.

(ns)

