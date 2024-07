Cavour 1880 Trattoria al Brolo

È già in piena attività e durerà per tutta la bella stagione, Cavour 1880 - la pasticceria e gastroboutique di proprietà della Famiglia Cerea, a Bergamo Alta - che si trasferisce per il quarto anno consecutivo nella sua seconda “casa”, presso l’ex Monastero di Astino. Accanto alla già ricca offerta di sfiziosità e drink, Da Vittorio apre le porte di un altro scrigno delle meraviglie culinarie nell’area esterna dell’edificio, inaugurando Cavour 1880 al Brolo - Trattoria con amici. Anticamente, il brolo era l’area adibita a frutteto e orto della comunità ecclesiastica di Astino. In questo luogo, dove il legame con la terra e le sue primizie è ancora più evidente, la Famiglia Cerea ha allestito una vera e propria trattoria, con la classica formula del menù fisso, composto da antipasto, primo, secondo e dolce. Una proposta culinaria che cambia ogni due settimane, ma che omaggia - nel più puro stile Da Vittorio - i sapori autentici della tradizione gastronomica italiana, restituendola nella sua autentica gustosità, per innescare nuovi ricordi e memorie felici.

